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Не використовувати російську: болгарський ЦСКА на матч з "Зорею" прибув з озброєною охороною

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Вболівальникам софійського ЦСКА, а також представникам офіційної делегації болгарського клубу заборонили без потреби виходити в центр Запоріжжя.

Армійці в четвер, 15 серпня, змагатимуться на "Славутич-Арені" з луганською "Зорею" в битві за путівку в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. При цьому до фанатів, футболістам і персоналу болгарського клубу, а також журналістів, приставлена озброєна охорона, пише petel.bg.

Такі заходи безпеки пов'язані з побоюваннями гостей, так як в Болгарії в більшості проросійські настрої. Гостям Запоріжжя рекомендували не говорити російською мовою, а використовувати англійську або інші іноземні мови.

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Не використовувати російську: болгарський ЦСКА на матч з "Зорею" прибув з озброєною охороною

ФК ЦСКА Софія

Відзначимо, що в першій зустрічі в Софії "Зоря" зуміла зіграти внічию – 1:1. Після матчу тренер ЦСКА закотив істерику, виливши бруд на арбітра зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лізі чемпіонів було зіграно найбільш неймовірний матч сезону, в якому пробили 22 пенальті.

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Тема
Ліга Європи
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
ФК Зоря
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Golan Sim
Golan Sim
А дышать болгарам в Украине ещё не запретили?
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