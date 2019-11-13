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13 листопада • оновлено в 18:13
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"Буде шанс": Шевченко зробив прогноз на матч із Сербією

2.6т
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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчів "синьо-жовтих" проти Естонії (14 листопада) і Сербії (17-го числа).

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

Відповідаючи на питання про те, яка мотивація у футболістів української команди на заключний поєдинок кваліфікації Євро-2020 в Белграді, наставник заявив, що "мотивація у гравців повинна бути завжди".

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"Особливе бажання проявити себе буде у тих, хто менше грав. Ряд основних футболістів травмований. Є травми, картки. Буде шанс у хлопців, які грали менше. Відмінна мотивація. Плюс хороший суперник. Не виключено, що в майбутньому з сербами зустрінемося, жеребкування може бути різне", - сказав Шевченко, чиї слова цитує "Трибуна".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Шевченко позбувся двох лідерів збірної України перед заключними матчами в 2019 році.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Євро-2020
Особа
Андрій Шевченко
Теги
Збірна України з футболу збірна Сербії з футболу
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