"Не викаблучуватися": Суркіс заявив про підтримку "Шахтаря"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий піти на серйозні поступки, щоб дограти українську Прем'єр-лігу в Києві, в тому числі надати донецькому "Шахтарю" будь-який стадіон.

"Сьогодні чотири клуби, які претендують на першу шістку, фактично знаходяться в Києві. Двом іншим клубам ми повинні надати певні умови, щоб вони не відчували себе вигнанцями. "Зорі" я запропонував базу нашої ДЮСШ. З трьома тренувальними полями, тренажерним залом, окремими кімнатами, триразовим харчуванням. Може, "Шахтар" вирішить у Києві приймати своїх суперників і попросить будь-яку арену", – сказав Суркіс-молодший в ефірі програми" Великий футбол ".

Ігор Суркіс

Він зазначив, що зараз настав час, коли необхідно шукати компроміс заради закінчення сезону.

"Ми в ситуації, коли повинні йти назустріч футболу, а не викаблучуватися і думати, як ми будемо грати. Меншість не має говорити, що вони хочуть грати на своєму стадіоні. Тому що в чому сенс, якщо на стадіон не пустять нікого, крім футболістів? Зіграли, розійшлися", – підсумував президент" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс заявляв, що українській Прем'єр-лізі не вдасться уникнути скандалів, якщо сезон буде завершено достроково.