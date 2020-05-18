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18 травня • оновлено в 12:12
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"Не викаблучуватися": Суркіс заявив про підтримку "Шахтаря"

  • Чемпіонат України з футболу у розіграші Прем'єр-ліги планують відновити 30 травня

  • Боротьбу за місця в єврокубках ведуть "Шахтар", "Динамо", "Зоря", "Олександрія", "Десна" і "Колос"

  • На момент зупинки УПЛ після 23-х турів лідирує "Шахтар" (59 очок), друге місце ділять "Динамо" та "Зоря" (по 46)

  • У 24-у турі відбудеться дербі "Шахтар" – "Динамо"

5.2т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що готовий піти на серйозні поступки, щоб дограти українську Прем'єр-лігу в Києві, в тому числі надати донецькому "Шахтарю" будь-який стадіон.

"Сьогодні чотири клуби, які претендують на першу шістку, фактично знаходяться в Києві. Двом іншим клубам ми повинні надати певні умови, щоб вони не відчували себе вигнанцями. "Зорі" я запропонував базу нашої ДЮСШ. З трьома тренувальними полями, тренажерним залом, окремими кімнатами, триразовим харчуванням. Може, "Шахтар" вирішить у Києві приймати своїх суперників і попросить будь-яку арену", – сказав Суркіс-молодший в ефірі програми" Великий футбол ".

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

Він зазначив, що зараз настав час, коли необхідно шукати компроміс заради закінчення сезону.

"Ми в ситуації, коли повинні йти назустріч футболу, а не викаблучуватися і думати, як ми будемо грати. Меншість не має говорити, що вони хочуть грати на своєму стадіоні. Тому що в чому сенс, якщо на стадіон не пустять нікого, крім футболістів? Зіграли, розійшлися", – підсумував президент" Динамо ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс заявляв, що українській Прем'єр-лізі не вдасться уникнути скандалів, якщо сезон буде завершено достроково.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Ігор Суркіс
Теги
ФК Динамо Київ ФК Зоря ФК Шахтар
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