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30 квітня • оновлено в 16:52
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"Не уникнути скандалів": Ігор Суркіс висловився про завершення УПЛ

1.9т
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Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що не знає, чи буде дограний сезон в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), незважаючи на позицію УЄФА в цьому питанні.

"У випадку з нашою федерацією я нічого не можу виключати. Чимось мене здивувати вона вже навряд чи здатна. В нашій прем'єр-лізі справедливо було б або не починати другий етап, підбивши підсумки після першого, коли всі зіграли один з одним по два матчі, або провести всі передбачені регламентом 32 тури. В іншому випадку нам не уникнути скандалів і судових процесів, які УЄФА, природно, не потрібні", – сказав Суркіс в інтерв'ю виданню Footclub.

Ігор Суркіс

Ігор Суркіс

Football.ua

Він також зазначив, що, незважаючи на "гаряче прагнення перезапустити сезон", здоров'я людей повинно залишатися на першому місці.

"Разом з тим, гаряче прагнення перезапустити сезон не повинно ставити під загрозу людські життя. Зрештою, футбол – це всього лише розважальний захід. Важливо, щоб до моменту виходу нашої улюбленої гри з карантину не зростала кількість хворих на коронавірус", – вважає Суркіс-молодший.

Нагадаємо, що на момент припинення сезону в УПЛ лідером чемпіонату є "Шахтар", у якого в активі 59 очок після 23 турів. На другому місці розташувалася "Зоря", яка набрала 46 пунктів і випереджає третє "Динамо" лише за додатковими показниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розробив два сценарії завершення сезону 2019/20.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Ігор Суркіс
Тег
ФК Динамо Київ
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