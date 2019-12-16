"Не тому, що нацист": Зозуля жорстко відповів на образи фанатів у Іспанії

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля з іронією прокоментував образи на свою адресу з боку фанатів суперника в матчі чемпіонату Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Роман Зозуля desporter.com.ua

"Вони ображають мене не тому, що я для них нацист. А тому, що я вмію читати і приймаю душ щодня. У цьому районі для натовпу це погано", – сказав Зозуля, чиї слова цитує Carrusel Deportivo.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо образ на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі з боку фанатів "Райо Вальєкано".

конфлікт тягнеться ще з 2017 року, коли вболівальники "Райо" виступили проти присутності Зозулі в команді, звинувативши його в ультраправих поглядах за підтримку української армії в конфлікті на сході країни.

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