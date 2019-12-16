Головна Новини
16 грудня • оновлено в 14:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Не тому, що нацист": Зозуля жорстко відповів на образи фанатів у Іспанії

2.2т
Читати матеріал російською

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля з іронією прокоментував образи на свою адресу з боку фанатів суперника в матчі чемпіонату Іспанії проти "Райо Вальєкано".

Роман Зозуля

Роман Зозуля

desporter.com.ua

"Вони ображають мене не тому, що я для них нацист. А тому, що я вмію читати і приймаю душ щодня. У цьому районі для натовпу це погано", – сказав Зозуля, чиї слова цитує Carrusel Deportivo.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Теги
Альбасете Райо Вальєкано
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
6
15
Смішно
13
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Про "душ каждый день" стоит рассказать жителям своей исторической родины, для которых ликвидация централизованного горячего водоснабжения стала главным достижением Майдана.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Yoshi Hamato
Yoshi Hamato
Rabinovich Alexander, уже вылез из дворового сортира, "помытый" лишнехромосомый бутылкосидетель?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
иловайский юрий
иловайский юрий
молодец....теперь тебя будет ненавидеть вся испания
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Есть французы, немцы, испанцы, русские, украинцы и много-много других народов. И есть ВАТА, независимо от национальности. Хлопкоголовые, жду минусов ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
2 из 3 ответов | показать все
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
иловайский юрий, Тот, кто направо-налево цепляет ярлыки. Кто живёт стереотипами. Кто готов облить дерьмом всех, кто не согласен с его взглядами и есть ВАТА. Прелая, гниющая, с тараканами вместо мозга. Как то так... А там, хуууу его знает ....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
иловайский юрий, в любой стране есть вата..В Испании тоже,своя родная.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги