"Не те, що зараз": Мілевський пройшовся по УПЛ

Екснападник "Динамо" і збірної України Артем Мілевський, який зараз виступає за білоруський клуб "Динамо" (Брест), згадав про часи, коли він грав в українській Прем'єр-лізі.

"У Бресті виступають ще двоє українців — Нойок і Хобленко. Обидва — дуже хороші футболісти. Ми дружимо. Часто згадуємо той український чемпіонат, де "Дніпро" був у порядку, "Металіст", "Шахтар", "Динамо"... Час, коли багато народу приходило на стадіон, у командах було багато топгравців. Усі пам'ятають ці часи. Тоді був дуже цікавий чемпіонат, не те, що зараз", — зазначив Мілевський, якого цитує dynamo.kiev.ua із посиланням на Youtube-канал "Трендець".

Артем Мілевський Instagram Артема Мілевського

Мілевський також пояснив феномен своєї популярності й те, чому перебуває у п'ятірці найупізнаваніших українських гравців серед уболівальників.

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"Напевно, я останній, хто залишився в цьому віці з гравців на досить високому рівні. На професійному рівні. Дуже сильно цим пишаюся. Адже я не тільки граю у футбол, а й борюся за медалі в чемпіонаті Білорусі, де народився, виріс і мрію закінчити свою кар'єру та щось виграти. А не просто грати на аматорському рівні", — сказав Артем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друг Мілевського — Денис Адлейба — зробив шокуюче зізнання, розповівши, що рано зав'язав із футболом через помилку лікарів.

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