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Не те місце: Путін відфутболив збірну Росії перед ЧС-2018

3.3тЧитати новину російською

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков елегантно відшив наставника збірної Станіслава Черчесова. Тренер запрошував Путіна на тренування команди, але Пєсков дав ясно зрозуміти, що цей захід президентові не особливо цікавий.

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"Я думаю, що тренування збірної напередодні чемпіонату світу - це не те місце, куди потрібно приїжджати главі держави. Хоча, безумовно, це дуже люб'язне запрошення, але мені невідомо про те, щоб воно якось було формалізовано, за винятком того, що озвучено в ЗМІ. А що стосується підтримки нашої команди, то ви знаєте, що і президент її підтримує, і всі ми, росіяни, звичайно ж, тримаємо за них кулаки", - цитує Пєскова RT .

Товариський матч "Австрія"-"Росія" відбудеться сьогодні в Інсбруку. Початок зустрічі о 21.45. Пряму трансляцію забезпечать "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ сам сумнівається в успіху збірної на ЧС.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особи
Станіслав ЧерчесовВолодимир ПутінДмитро Пєсков
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