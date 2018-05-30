Не те місце: Путін відфутболив збірну Росії перед ЧС-2018

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков елегантно відшив наставника збірної Станіслава Черчесова. Тренер запрошував Путіна на тренування команди, але Пєсков дав ясно зрозуміти, що цей захід президентові не особливо цікавий.

"Я думаю, що тренування збірної напередодні чемпіонату світу - це не те місце, куди потрібно приїжджати главі держави. Хоча, безумовно, це дуже люб'язне запрошення, але мені невідомо про те, щоб воно якось було формалізовано, за винятком того, що озвучено в ЗМІ. А що стосується підтримки нашої команди, то ви знаєте, що і президент її підтримує, і всі ми, росіяни, звичайно ж, тримаємо за них кулаки", - цитує Пєскова RT .

Товариський матч "Австрія"-"Росія" відбудеться сьогодні в Інсбруку. Початок зустрічі о 21.45. Пряму трансляцію забезпечать "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ сам сумнівається в успіху збірної на ЧС.