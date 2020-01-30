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30 січня • оновлено в 16:20
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"Не стає проблемою": відомий російський тренер висловився про українську мову

2.6т
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Головний тренер казанського "Рубіна" Леонід Слуцький зізнався, що дивиться "Лігу Сміху". При цьому він зазначив, що без проблем розуміє гумор українською мовою.

"Користуючись нагодою, хочу сказати, що дивлюся вашу "Лігу Сміху". Подобається, що деякі команди виступають українською мовою, а деякі – російською. І це не стає проблемою ні для глядачів, ні для тих, хто виступає, ні для мене як глядача Youtube", – цитує слова Слуцького агентство Tribuna.

Леонід Слуцький

Леонід Слуцький

Eurosport

Він також розповів, які команди викликають у нього найбільшу симпатію.

""Призрачний гонщик" і "Загорецька" – дві мої улюблені команди. Вони роблять круті речі", – додав колишній тренер збірної Росії.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одного з тренувань "Рубіна" Леонід Слуцький пожартував зі свого підопічного Олега Данченка, назвавши його техніку "українською".

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Особа
Леонід Слуцький (футбольний тренер)
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Livesey David
Livesey David
Так смешно хрюкают на этой мове, а что там хрюкают уже и не важно.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Свинячья мова сама по себе смешная.
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