"Не сприймаю": Шовковський відверто розповів про бійку з Хачеріді

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що не в захваті від свого вчинку, коли побив партнера по команді Євгена Хачеріді.

Інцидент трапився після матчу Ліги Європи з ізраїльським "Маккабі" у 2011 році, коли захисник отримав червону картку. За словами СаШо, на той час його переповнили емоції.

Євген Хачеріді та Олександр Шовковський FootballHub

"Бити одноклубника – ненормально? А ставитися так до всієї команди – нормально? По-перше, я не сприймаю це як свою якусь чудову дію. Я не в захваті від того, що зробив. По-друге, я розумів, що це була остання крапля. Ми з Шевченком його просили, йому доводили... Був момент, коли ми разом трохи його не... Андрій мене тоді стримав, сказав: "Давай не будемо". Були вичерпані майже всі можливості. Потім – емоції", – заявив Шовковський в інтерв'ю Вацко Light.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Шовковський відверто озвучив пропозицію Ріната Ахметова перейти з київського "Динамо" у донецький "Шахтар".

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