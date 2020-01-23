"Не Росія з Україною": знаменитий український футболіст захопився СРСР

Екснападник збірної України Андрій Воронін упевнений, що футбол високого рівня існував лише в Радянському Союзі.

Андрій Воронін

"Треба молодих хлопців відпускати в Європу. Нехай вони пробують свої сили. Не підійдуть – повернуться назад. Футбол – це Європа, а аж ніяк не Росія з Україною, там рівень так собі. Футбол був востаннє в Радянському Союзі, коли на поле виходили найсильніші, а стадіони вміщували по 50-60 тисяч осіб", – сказав Воронін в інтерв'ю Newsru.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Воронін викрив російську пропаганду, яка навмисно спотворює інформацію про події в Україні.

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