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24 січня • оновлено в 00:28
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"Не Росія з Україною": знаменитий український футболіст захопився СРСР

1.8т
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Екснападник збірної України Андрій Воронін упевнений, що футбол високого рівня існував лише в Радянському Союзі.

Андрій Воронін

Андрій Воронін

"Треба молодих хлопців відпускати в Європу. Нехай вони пробують свої сили. Не підійдуть – повернуться назад. Футбол – це Європа, а аж ніяк не Росія з Україною, там рівень так собі. Футбол був востаннє в Радянському Союзі, коли на поле виходили найсильніші, а стадіони вміщували по 50-60 тисяч осіб", – сказав Воронін в інтерв'ю Newsru.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Воронін викрив російську пропаганду, яка навмисно спотворює інформацію про події в Україні.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Андрій Воронін
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