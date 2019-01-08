Не Роналду і не Мессі: названий найдорожчий футболіст Європи

Експерти дослідницького центру CIES Football Observatory назвали найдорожчим футболістом із п'яти кращих європейських ліг 20-річного форварда ПСЖ Киліана Мбаппе.

Гравець "Тоттенхема" і капітан національної збірної Англії Харрі Кейн окупував друге місце з показником €200,3 млн. На третій сходинці опинився бразилець Неймар (€197,1 млн).

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі зайняв у рейтингу лише 7-е місце (€171,2 млн). Форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду розташувався на 19-й позиції, із оцінкою €127,2 млн.

Кіліан Мбаппе

Топ-10 найдорожчих футболістів Європи:

Кіліан Мбаппе (ПСЖ) — €218,5 млн;

Харрі Кейн ("Тоттенхем") — €200,3 млн;

Неймар (ПСЖ) — €197,1 млн;

Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті") — €185,8 млн;

Мохамед Салах ("Ліверпуль") — €184,3 млн;

Пауло Диба ("Ювентус") — €171,9 млн;

Ліонель Мессі ("Барселона") — €171,2 млн;

Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") — €162 млн;

Філіпа Коутіньйо ("Барселона") — €157 млн;

Лерой Сані ("Манчестер Сіті") — €156,1 млн.

Аналітики CIES Football Observatory під час оцінювання вартості футболістів застосовують ексклюзивний алгоритм. Враховуються вік, позиція, виступи на клубному та національному рівнях (частота появи на полі і голи), успіхи клубів і збірних, рівень чемпіонату.

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Рік тому фахівці CIES Football Observatory назвали Неймара найдорожчим футболістом.

Нагадаємо, що Мбаппе, який відзначився забитим м'ячем у фіналі ЧС-2018 із футболу, став одним із наймолодших авторів голів у вирішальних поєдинках за історію мундіалі.