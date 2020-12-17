Не Роналду і не Мессі: ФІФА назвала найкращого гравця року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала форварда "Баварії" Роберта Левандовскі найкращим гравцем року. Гравець збірної Польщі в боротьбі за престижний трофей обійшов Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія) і Ліонеля Мессі ("Барселона", Аргентина).

Урочиста церемонія ФІФА The Best відбулася в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

"Виграти цей приз за часів Мессі і Роналду – це щось особливе. Я дуже гордий і щасливий. Це особливий день для мене і моїх партнерів по команді. Неймовірне почуття. Цього року ми виграли все, що могли. Головний момент – це, звичайно, Ліга чемпіонів. Перемога в цьому турнірі показала мені, що потрібно завжди вірити в мрії, і ти будеш винагороджений за це", – зізнався поляк після нагородження.

Приз найкращій футболістці отримала Люсі Бронза ("Манчестер Сіті", Англія), тренером року став Юрґен Клопп ("Ліверпуль", Німеччина). Найкращим голкіпером року назвали Мануеля Ноєра ("Баварія", Німеччина).

Роберт Левандовскі з трофеєм Twitter ФІФА

Левандовскі є рекордсменом за кількістю матчів і голів в історії збірної Польщі, входить у трійку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів УЄФА і чемпіонату Німеччини.

З 2014 року у футболці "Баварії" провів 201 поєдинок, у яких відзначився 177 забитими м'ячами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня Роберта визнали найкращим нападником Ліги чемпіонів і гравцем року в Європі.