Не Роналду і не Мессі: ФІФА назвала найкращого гравця року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала форварда "Баварії" Роберта Левандовскі найкращим гравцем року. Гравець збірної Польщі в боротьбі за престижний трофей обійшов Кріштіану Роналду ("Ювентус", Португалія) і Ліонеля Мессі ("Барселона", Аргентина).

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men 's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS