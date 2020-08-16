Не ризикую говорити українською або російською, – гравець "Шахтаря"

Бразильський захисник "Шахтаря" Ісмаїлі зізнався, що соромиться свого знання іноземних мов в Україні.

За визнанням футболіста, для нього всi слов'янські слова звучать дуже заплутано.

"Коли приїхав до Португалії, там мова була такою ж самою. А коли в Україну – навіть алфавіт зовсім інший був. Дуже складно. Мені всi слова даються складно. Я розумію досить багато. Але не ризикую говорити, але я розумію. І навіть дуже соромно говорити, помилитися, сказати неправильно. Тому я мовчу, але розумію дуже багато", – цитує Ісмаїлі tribuna.com з посиланням на "Правила життя" на Shakhtar TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 червня донецький "Шахтар" підтвердив важку травму Ісмаїлі.

31-річний бразилець виступає в футболці "гірників" з 2013 року. За цей час взяв участь в 135 матчах, забивши в них 12 голів. У поточному сезоні УПЛ лівий захисник провів 21 гру: на його рахунку два голи і п'ять результативних передач.

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