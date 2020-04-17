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17 квітня • оновлено в 21:27
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Не раніше 2021-го: з'явилися невтішні дані про коронавірус в Італії

1.4т
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Італійські футбольні вболівальники зможуть відвідувати стадіоні не раніше весни наступного року.

Такі невтішні дані має портал Polesine 24. Як стверджує джерело, Італія буде виходить з карантину, який було введено через пандемію коронавірусу, в чотири фази.

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Планується, що 31 травня будуть відновлені матчі національного футбольного чемпіонату у всіх лігах і першості інших командних видів спорту. При цьому змагання будуть проходити без присутності глядачів.

італійські фанати

італійські фанати

Лише в березні 2021 року для фанатів будуть відкриті стадіони, а з 1 квітня в країні будуть зняті всі обмеження і відкриті кордони.

Відзначимо, що італійська Серія А була призупинена через коронавірус після 26-го туру. Турнірну таблицю очолює "Ювентус" з 63 очками, на другому місці "Лаціо" з 62 очками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з футболу англієць Норман Хантер помер від коронавірусу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Чемпіонат Італії
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