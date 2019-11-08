"Не радів, тому що..." Вербич розповів про матч "Динамо" в Лізі Європи

Півзахисник "Динамо" Беньямін Вербич, який до переходу в український клуб виступав у складі "Копенгагена", поділився емоціями від поєдинку зі своєю колишньою командою в Лізі Європи.

Беньямін Вербич забив у ворота колишнього клубу

Зазначимо, що саме Вербич у середині другого тайму забив м'яч у ворота господарів і приніс киянам важливе очко в матчі. Водночас реакція самого гравця була стриманою.

"Не радів, коли забив гол, тому що поважаю уболівальників "Копенгагена". Були хороші емоції і перед, і під час матчу. Фанати теж показали, що поважають мене. Перед грою мені писали в Instagram і Facebook, просили не забивати. Бажали, щоб я добре зіграв, але "Динамо" програло. Не вдалося (сміється)", – зазначив Вербич, якого цитує "Динамомания".

Беньямін Вербич у матчі з "Копенгагеном"

На думку словенського футболіста, ближче до перемоги було все ж "Динамо".

"Думаю, що ми мали виграти. Наша команда краща за "Копенгаген". Створили багато моментів і забили, але пропустили через помилки на початку матчу. Перед грою говорили, що так не можна, але це трапилося. Потрібно якось зробити, щоб не пропускати на перших хвилинах", – додав півзахисник київського клубу.

Беньямін Вербич в матчі з "Копенгагеном"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо", не забивши пенальті, зіграло внічию (1:1) з "Копенгагеном" у Лізі Європи.

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