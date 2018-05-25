"Не повинні ігнорувати": капітан "Реала" підтримав Україну у війні з Росією

Лідер мадридського "Реала" Серхіо Рамос з любов'ю відгукнувся про Україну напередодні фіналу Ліги чемпіонів. Капітан "вершкових" назвав нашу країну особливим для себе місцем. При цьому іспанський захисник розуміє тих, хто відмовився від поїздки до Києва, проте підтримав Україну в контексті війни з Росією.

"Україна - особливе місце для мене. З Іспанією ми стали чемпіонами Європи у цьому місті і в цій країні. У такі місця завжди приємно повертатися. Дійсно, через відстані до Києва багато хто відмовився від поїздки, але ми не повинні ігнорувати такі країни. звичайно, багатьом би було зручніше, щоб фінал пройшов десь ближче. Але якщо це допоможе Україні знову встати на ноги, то це буде чудово", - наводить слова Рамоса AFP.

Як повідомляв OBOZREVATEL , мер Ліверпуля з захопленням відгукнувся про допомогу Києва англійським фанатам напередодні фіналу Ліги чемпіонів.