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10 квітня • оновлено в 22:57
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Не поважає правила: Роналду викликав обурення, порушивши карантин

2.3т
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Зірка світового футболу Кріштіану Роналду, викликав обурення, після того, як порушив умови карантину.

На тижні нападник "Ювентуса" провів секретне тренування на стадіоні рідного острова Мадейра. Відповідні фото були опубліковані виданням Diario de Noticias de Madeira.

Кріштіану Роналду на тренуванні

Кріштіану Роналду на тренуванні

dnoticias.pt

Кріштіану Роналду на тренуванні

Кріштіану Роналду на тренуванні

dnoticias.pt

При цьому, за словами глави департаменту охорони здоров'я Мадейри Педро Рамоса, футболісту ніхто не давав дозволу на проведення заняття. "Роналду не має спеціального дозволу на тренування. Якщо він поважає правила, як і всі громадяни, він не повинен тренуватися. Немає жодних привілеїв", – сказав Рамос під час прес-конференції.

Кріштіану Роналду на тренуванні

Кріштіану Роналду на тренуванні

dnoticias.pt

Кріштіану Роналду на тренуванні

Кріштіану Роналду на тренуванні

dnoticias.pt

Цей вчинок також викликав обурення серед вболівальників, які розкритикували гравця за порушення.

Кріштіану Роналду на тренуванні

Кріштіану Роналду на тренуванні

dnoticias.pt

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду у соціальній мережі Instagram опублікував фото української легкоатлетки Юлії Левченко.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Кріштіану Роналду
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