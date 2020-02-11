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11 лютого • оновлено в 11:08
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"Не потрібно гнівити Бога": гендиректор "Шахтаря" висловився про майбутнє Тайсона

1.6т
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Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін поділився думкою про можливий трансфер екскапітана команди Тайсона на тлі його двозначних постів у соціальних мережах.

"Мені складно коментувати, тому що, насправді, ті повідомлення, які він залишає в соцмережах, вони двозначні, часом незрозуміло, чого вони взагалі стосуються.

У контракті прописана сума, за яку ми його відпустимо. Тому якщо за нього готові були б заплатити ці кошти, то питань ніяких немає, розмов би не було", – цитує слова Палкіна агентство footballua.tv.

Тайсон

Тайсон

ФК "Шахтар"

Він також вважає, що бразильцеві не варто скаржитися на важку долю, оскільки в нього на руках вигідний контракт із "гірниками".

"Тайсон має істотну, серйозну зарплату, тому, скажімо так, гнівити Бога йому не потрібно. Умови в нього прекрасні з усіх боків. Тому контракт потрібно грати й виконувати", – додав генеральний директор команди.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Палкін розповів про можливе підсилення "Шахтаря" до закриття трансферного вікна.

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Тема
Трансфери
Особи
Сергій Палкін Тайсон
Тег
ФК Шахтар
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