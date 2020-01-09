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9 січня • оновлено в 19:23
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"Не полетить": журналіст повідомив про грандіозну проблему в "Динамо"

2.1т
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Нападаючий збірної Люксембургу Жерсон Родрігес не відправиться на зимові тренувальні збори київського "Динамо".

Про це повідомив журналіст, заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов. Як він зазначив у своїй колонці для видання "Фраза", через це у "біло-синіх" виникли серйозні труднощі з нападниками.

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Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Football.ua

"Чи потрібно київському "Динамо" підсилення? Однозначно! Вже за чутками з інтернету можна зрозуміти, що в першу чергу "Динамо" зараз шукає форварда. Поведінка Жерсона Родрігеса, поганий рік у Соля та можлива дискваліфікація Бесєдіна не залишають клубу вибору. Жерсон, як я чув, навіть на турецький збір не полетить, тобто на нього взагалі не розраховують, так що, судячи з усього з трьох нападників, з якими "Динамо" догравало 2019 рік, у розпорядженні тренерів залишиться тільки Соль. Так що проблема форвардів знову загострюється", – написав Шахов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес потрапив у грандіозний скандал через часті порушення режиму. Крім того, його партнеру Артему Бесєдіну загрожує дворічна дискваліфікація через можливе вживання допінгу.

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Автор
Артем Бесєдін, Олександр Чеканов
Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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