"Не подумав": Тайсон зробив зізнання про скандал у матчі з "Динамо"

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон шкодує, що показав середнього пальця фанатам київського "Динамо" у відповідь на імітацію звуків мавпи.

"Вибачився, тому що на це дивляться багато дітей. Дітям потрібно бачити, як Тайсон посміхається, грає з м'ячем і робить те, що йому подобається. Але час назад вже не повернеш. Я не подумав тоді. Я мав захищати себе, і мною був обраний саме такий спосіб", – заявив футболіст у інтерв'ю бразильському агентству Globo.

Тайсон в матчі "Шахтар" – "Динамо" ФК "Шахтар"

Він також згадав, про що думав, коли опинився в роздягальні відразу після інциденту.

"Коли я зайшов у роздягальню, то на думку відразу спало те, що я хочу повернутися додому та бути поруч зі своїми батьком, матір'ю та братами", – додав бразилець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 32-й день народження Тайсона УЄФА згадав його космічний гол за "Металіст" у ворота "Русенборга" в Лізі Європи.

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