Не побачив жодного вбивства, – Циганик про матч "Динамо" – "Колос"

Відомий український спортивний журналіст Ігор Циганик вважає, що арбітр Сергій Бойко в матчі "Динамо" – "Колос" (2:1) судив адекватно в обидві сторони.

За словами Циганика, йому прикро дивитися на емоції головного тренера "Колоса" Руслана Костишина. Емоції необхідно прибирати і дивитися на ситуацію свідомо, вважає телеведучий.

"Розкажіть, в яких моментах матчу "Динамо" – "Колос" арбітр вбив гостей? Я розумію емоції, розумію, що довго дивляться VAR, що з цим є проблеми. У нас тераріум в суддівському корпусі. Старші заздрять молодим, когось взяли в судді ФІФА, когось не взяли. Я не побачив жодного вбивства. Навпаки, думаю, що арбітр лояльніше поставився до "Колосу" в цьому матчі", – цитує Циганика FootballHub.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 27-го туру чемпіонату України в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Колос" завершився з рахунком 2:1, при цьому арбітр поставив чотири пенальті і скасував п'яте.

Після гри наставник "Колоса" Руслан Костишин заявив, що на поле творилося свавілля.