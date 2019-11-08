"Не підведіть": Галкін їдко висміяв Путіна та російських футболістів

Знаменитий російський гуморист і шоумен Максим Галкін їдко пройшовся по збірній Росії з футболу і президенту РФ Володимиру Путіну.

Під час концерту у Новосибірську Галкін згадав про успіх росіян на чемпіонаті світу 2018 року, коли команді Станіслава Черчесова вдалося дійти до чвертьфіналу. Зокрема, Максим розповів глядачам "як насправді" господарі Мундіалю обіграли у першій стадії плей-офф іспанців.

"Наша збірна не підкачала. Хлопці зібралися, видали... Зараз, щоправда, прийти до тями дотепер не можуть. Розгромили єгиптян одразу. Іспанію вибили з 1/8. До речі, не всі знають, що там було насправді... Путін. Зайшов перед матчем до роздягальні. І сказав: "Хлопці! На вас дивиться вся Росія. На вас сподівається вся країна. Не підведіть". Із цими словами Путін вийшов із роздягальні іспанців..." – сказав Галкін під сміх залу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова форма збірної Росії з футболу, в якій команда виступить на Євро-2020, викликала істерику в мережі.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!