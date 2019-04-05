Не тільки дебати: найбільш незвичайні події на футбольних стадіонах

Комік Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести дебати на НСК "Олімпійський".

Він офіційно висунув ініціативу провести дебати перед другим туром виборів на стадіоні в Києві, що спочатку сприймався трохи абсурдно. Однак разом з цим очікувався і відповідь Порошенко, який на наступний день відповів на виклик: "Стадіон так стадіон". Це поклало початок найбільш незвичайним президентським дебатам в історії України, а в "Олімпійського" буде своя незвичайна історія.

OBOZREVATEL вирішив пригадати, яким ще аренам також довелося приймати не лише футбольні матчі (і навіть не ігри інших ігрових видів спорту).

Стадіон "Динамо" ім. В.Лобановського

Де: Київ (Україна)

Що приймав: спіритичні сеанси Анатолія Кашпіровського

Стадіон "Динамо" Київ (сьогодні - "Динамо" ім. В.Лобановського) dynamo.kiev.ua

Далеко від "Олімпійського" в Києві ходити не треба - в 90-х роках майданчиком для масових зібрань був й інший київський стадіон, "Динамо". Більш старші вболівальники пам'ятають на "Динамо" не тільки футбол - свого часу там виганяли злих духів.

Ніякого чаклунства, тільки "сила" відомого радянського психотерапевта (зараз це більше підпадає під визначення "екстрасенс") - "дяді Толі" Кашпіровського. У ті роки Кашпіровський знайшов справжню популярність та буквально "збирав стадіони" для проведення своїх сеансів. Люди приходили на трибуни, хтось з обраних виходив на доріжки та падав (або втрачав свідомість) від дотику Кашпіровського. Радянська фантастика.

"Стадіон Десятиліття" (зараз зруйнований, на його місці зведений "Національний стадіон")

Де: Варшава (Польща)

Що приймав: державні свята, ярмарок

"Стадіон Десятиліття" wikimedia.org

У "Стадіона Десятиліття", зведеного в 1955 році, футбольна доля особливо не склалася - його пам'ятають не завдяки футбольним іграм, а через ярмарки. Найбільший свого часу стадіон Польщі дуже довго був базаром, куди приїжджали люди з усього пострадянського простору.

Маса українців в 90-х, хто хоча б пару раз побував у Варшаві, обов'язково заїжджав і на стадіонний базар, де можна було знайти тодішній радянський дефіцит. За часів Польської Народної Республіки (назва Польщі в 1952-1959 рр.) на арені активно проводили партійні та державні заходи, а в 90-х під час очікування реконструкції використовували як ринок.

Зараз на місці "Стадіону Десятиліття" вже зведений сучасний "Народовий" (який приймав матчі Євро-2012), але у Варшаві його частенько асоціюють з місцем, де "колись був базар".

"Національний стадіон"

Де: Варшава (Польща)

Що приймав: віндсерфінг

"Національний стадіон" у Варшаві wikimedia.org

У місця спорудження "Національного", де до цього був вищезгаданий "Стадіон Десятиліття", явно специфічна карма. Хоча й спортом там займаються "на ура" (а збірна Польщі на цій арені майже не програє), але раніше там проводилися парт. з'їзди та був базар, а в наш час футбольне поле... заливають водою і пускають вітрильники.

Так, це більше фігурально - водою заливають лише великий басейн, встановлений на полі. Проте, жоден футбольний стадіон в Європі не приймав парусні гонки. У Польщі ж прийшли і до такого, влаштовуючи на "Народовому" змагання з віндсерфінгу.

Стадіон "Фельтінс-Арена" ("Арена АуфШальке")

Де: Гельзенкірхен (Німеччина)

Що приймав: біатлонну гонку

"Фельтінс-Арена" під час біатлонної Різдвяної гонки biathlon-aufschalke.de

І приймає далі, вже протягом багатьох років - "Фельтінс-Арена" є домом для традиційної виставкової Різдвяної гонки.

Що цікаво, траса зроблена так, що гонка проходить не тільки на стадіоні. На самому полі перед трибунами облаштовано стрільбище та подіум (так званий "біатлонний стадіон"), а ось велика частина бігової дистанції через стадіонні виходи прямує за арену. В цілому ж Різдвяна гонка продумана дуже детально і технологічно, щороку збираючи повні трибуни, а організатори не збираються порушувати традиції з місцем проведення.

Схема траси Різдвяної гонки на "Фельтінс-Арена" ua.tribuna

Стадіон "Арена Корінтіанс"

Де: Сан-Паулу (Бразилія)

Що приймав: масове весілля

"Корінтіанс-Арена" wikimedia.org

У Бразилії стадіони - місця з рангу "священних", адже футбол в бразильській культурі має особливий статус. Тому одного разу бразильські закохані вирішили провести на футбольній арені одне з найважливіших подій в житті.

Відразу 400 пар провели церемонію одруження на стадіоні місцевого клубу "Корінтіанс". Організатори зробили справжнє "масове весілля", розробивши цілу програму, щоб реалізувати і основні традиції, і не образити нікого з гостей.

Стадіон "Брондбю"

Де: Бреннбю (Данія)

Що брав: -

Стадіон "Брондбю" stadiums.at.ua

В продовження теми весілля, любові та амурних справ. Правда, тут не можна сказати "стадіон приймав" або "проводив". Випадок утворився сам по собі, арена лише волею долі стала майданчиком.

Після одного з матчів вищої ліги Данії, коли арена вже спорожніла, закохана парочка пробралася до центрального кола та зайнялася сексом. Правда, закінчити їм так і не вдалося - молодих людей буквально вигнала з поля охорона. Проте, виявляється, комусь футбольне поле може послужити і для таких цілей.

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