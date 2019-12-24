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24 грудня • оновлено в 14:57
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"Не найкращий приклад": ісландський воротар передав привіт Зеленському

2.2т
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Голкіпер збірної Ісландії Ганнес Галльдоурссон не вважає, що президент України Володимир Зеленський мав рацію, коли сказав, що "українці мають бути ісландцями в футболі".

"Це не найкращий приклад, на мій погляд. Ми ледь сформувалися як футбольна нація, до цього перебували на задвірках. Не думаю, що потрібно в нас вчитися. У вас із футболом все гаразд. Наш приклад... занадто індивідуальний, напевно", – цитує Галльдоурссона агентство "Динамо Київ" від Шурика".

Ганнес Галльдоурссон

Ганнес Галльдоурссон

"Динамо Київ" від Шурика"

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Він також розповів, чим ісландська нація відрізняється від інших.

"Ми з тих, хто тяжко працює, засукавши рукава. Ми ніколи не скаржимося, як би важко нам не було. Наша ментальність особлива, ми зберегли дух непокори і боротьби від вікінгів", – додав воротар збірної Ісландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, місцеві радикали з Більбао протестують проти проведення Євро-2020 у столиці країни Басків.

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Тема
Євро-2020
Особа
Володимир Зеленський
Теги
збірна Ісландії з футболу Збірна України з футболу
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