"Не на ношах же": Блохін розповів, як опинився в інвалідному візку

Михайло Морозов Футбол 12:15, 16.04.2020 Оновлено: 12:31, 16.04.2020

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін пояснив, що з'явився на фіналі Ліги Європи-2019 у Баку в інвалідному візку, оскільки йому порадили не напружувати спину після операції.

"Ну, не на ношах же мене принесли! Насправді, там потрібно було подолати значну відстань, і мені порадили не напружувати спину. Я взагалі-то цілком адекватно до таких проблем ставлюся: стільки років грати в футбол – і на такому рівні!" – сказав Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін
подробиці

Він зазначив, що зараз не відчуває дискомфорту при ходьбі, але здоров'ям намагається не ризикувати, тому не бігає.

"Після проблем зі спиною та минулорічної операції з видалення міжхребцевої грижі намагаюся не ризикувати. Однак і від фізичних навантажень повністю не відмовляюся: іноді стаємо з дружиною у дворі – і м'ячик катаємо. Нормально ходжу. Не бігаю, правда – але я ніколи бігати не любив на великі відстані", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін висміяв чемпіонат Білорусі і розповів, чим займається на карантині.

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