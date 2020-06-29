Не можу зрозуміти, що з Михайличенком, – експерт про слова тренера "Динамо"

Експерт програми "Великий футбол" і колишній гравець "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук прокоментував слова наставника "Динамо" Олексія Михайличенка, який залишився незадоволений суддівством Катерини Монзуль у матчі УПЛ проти "Десни".

"Не можу зрозуміти, що з Олексієм Михайличенком відбувається. Про які помилки арбітрині він говорить? Почнемо з того, що Монзуль та її помічниці – найкращі в українській Прем'єр-лізі. Я дивлюся, хто менше за всіх помиляється і на якому рівні проводить матчі. Ми щотижня після ігор все аналізуємо", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, що чернігівська "Десна" здобула вольову перемогу над "Динамо" з рахунком 3:2, не дозволивши киянам закріпитися на другому місці в таблиці. Тепер столичний клуб випереджає "Зорю" на два очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайличенко прокоментував поразку від "Десни", розповівши про святкування, які відбувалися в суддівській кімнаті після матчу.