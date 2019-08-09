"Не можу повірити!" Тренер суперника "Зорі" розпсихувався після матчу

Головний тренер софійського ЦСКА Любко Петрович піддав різкій критиці дії арбітрів в поєдинку своєї команди проти луганської "Зорі" (1:1) у кваліфікації Ліги Європи.

Наставник був у нестямі на пресконференції після гри, заявивши, що його команді довелося боротися не тільки з суперником, але і з суддею.

"Не можу повірити, що в Європі є такі судді! На користь "Зорі" призначалися штрафні удари за фоли, яких не було і в помині. Нам показували картки направо і наліво, а суперник в ситуаціях з більш серйозними порушеннями залишався без попереджень. У врешті-решт в наші ворота був призначений пенальті за потрапляння м'яча в груди футболіста. Що тут ще говорити?" - заявив Петрович, якого цитує Dynamo.kiev.ua.

Момент з призначенням пенальті і голом "Зорі":

В кінці тренер болгарського клубу пішов ще далі, запідозривши змову УЄФА проти його команди:

"Це була важка гра, в якій наш суперник показав себе хорошою командою, дуже сильною фізично. Але нам довелося боротися ще й з суддею. Все це закінчилося тим, що тепер у "Зорі "перед матчем-відповіддю є перевага. Як ми бачимо, Європа не хоче бачити ЦСКА в основній сітці єврокубків".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Зоря" вирвала нічию в першому матчі 3-го раунду кваліфікації з софійським ЦСКА. Гра у відповідь відбудеться в Запоріжжі 15 серпня.

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