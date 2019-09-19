"Не можна було жертвувати": Михайличенко прокоментував перемогу "Динамо" в Лізі Європи

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко залишився задоволений тим, як провели матч із "Мальме" його футболісти.

"Звичайно, важко переоцінити значність цієї гри – як і старт Ліги Європи, і важливий матч у цій ситуації для "Динамо". Суперник зіграв грамотно, по-своєму сильно, і перемогти в цій грі було дуже важливо. Що ж стосується самої гри, то в першому таймі нам було важко, але потім хлопці почули нас і додали в швидкості й агресії. Але не можна було жертвувати обороною в жоному разі. Однак розчарувало те, що нам не вистачало агресивності і різкості в атаці. Я дуже радий, що у другому таймі ми зіграли більш потужно і дотиснули суперника", – цитує наставника кореспондент OBOZREVATEL.

Торкнувся Олексій Олександрович і матчів в УПЛ.

"У нас зараз немає поділу на чемпіонат і інші ігри. Зараз для команди важливі успіхи в кожній грі, і тепер ми з усією відповідальністю готуємося до Маріуполя і Полтави. Через щільний графік у нас не буде як такого насиченого тренувального циклу або важких тренувань, у першу чергу важливо буде відновити футболістів. Чи буде грати Соль? Зараз ми будемо грати в такому темпі, що ігрового часу вистачить усім. Тому ми чекаємо від нього старанної роботи і успіхів на полі, у всіх буде шанс", – наголосив Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 1-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Мальме" пройшла за тотальної переваги киян, але завершилася з мінімальним рахунком - 1:0.

Єдиний гол на 84-й хвилині забив Віталій Буяльський.

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