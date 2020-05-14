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14 травня • оновлено в 17:28
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"Не можемо розглядати": глава МОЗ зробив невтішний прогноз про матчі з глядачами

1.5т
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що футбольні вболівальники повернуться на трибуни не раніше вересня, і назвав умову, за якої це станеться.

"Уболівальники повернуться на стадіони, коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. В цьому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", – цитують слова Степанова телеканали "Футбол".

Максим Степанов

Максим Степанов

МОЗ

Він нещодавно зустрічався з главою Української асоціації футболу (колишня ФФУ) Андрієм Павелком та обговорив з ним відновлення української Прем'єр-ліги. Зараз рестарт сезону намічений на 30 травня. Степанов також розповів, що буде, якщо у одного з футболістів буде виявлено коронавірус.

"Вся команда повинна піти на самоізоляцію на 14 днів. Якщо напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно ізолювати команду-суперника", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ опублікували очікуваний календар матчів, що залишилися в УПЛ і Кубку України.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Коронавірус Прем'єр-ліга України
Особа
Максим Степанов
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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