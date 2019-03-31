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"Не міг стояти": легіонер "Динамо" розповів про клубних лікарів

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Угорський легіонер київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що після матчу відбору Євро-2020 з Хорватією ледь міг стояти на ногах.

Причиною став удар з боку суперника в одному з ігрових моментів зустрічі, яка пройшла 24 березня і завершилася сенсаційною перемогою угорців – 2:1.

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Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

"Динамо" Київ від Шурика

"У роздягальні я буквально не міг стояти на ногах, настільки сильним був біль. Пізніше, коли ми з друзями пішли на вечерю, я ледь зміг встати з-за столу. На наступний день я повернувся до Києва і відразу ж отримав настанови від лікарів "Динамо" щодо курсу лікувальних процедур. І мені майже відразу стало легше. У п'ятницю я вже зміг провести разом з командою тренування", – наводить слова Кадара "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" може стати учасником одного з найбільш диких футбольних трансферів сезону.

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Особа
Тамаш Кадар
Теги
ФК Динамо Київзбірна Угорщини з футболу
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