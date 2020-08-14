Не міг собі уявити, – Суркіс про гнів фанатів "Динамо" після призначення Луческу

Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що не очікував настільки негативної реакції фанатів на призначення Мірчі Луческу головним тренером команди.

"Я скажу відверто: я не очікував, що буде саме така реакція. Я розумів, що буде напруга, однозначно. Але що буде така напруга, я не міг собі уявити. Я вам поясню чому. Я вважаю, що вболівальники насамперед хочуть результатів своєї команди, а не того, що я від них почув: "Нехай буде сьоме-восьме місце, але тільки не Луческу". Це не професійна розмова", – заявив власник столичного клубу в інтерв'ю виданню "Новое Время".

Він вважає, що в таких ситуаціях необхідно вступати в діалог, оскільки між командою і фанатами не має бути конфліктів.

"І як далі? Я вважаю, що треба вступати в діалог. Ні в якому разі зі своїми вболівальниками не має бути конфронтації. Так, вони мене можуть ображати, вони можуть писати про мене різні речі, але поки я президент футбольного клубу – я приймаю рішення і маю робити все, щоб команда перемагала і завойовувала трофеї", – додав Суркіс-молодший.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" пояснив, чому запросив Луческу в команду.