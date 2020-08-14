Не міг собі уявити, – Суркіс про гнів фанатів "Динамо" після призначення Луческу

Ігор Суркіс здивувався через реакцію уболівальників "Динамо" на призначення Луческу.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що не очікував настільки негативної реакції фанатів на призначення Мірчі Луческу головним тренером команди.
"Я скажу відверто: я не очікував, що буде саме така реакція. Я розумів, що буде напруга, однозначно. Але що буде така напруга, я не міг собі уявити. Я вам поясню чому. Я вважаю, що вболівальники насамперед хочуть результатів своєї команди, а не того, що я від них почув: "Нехай буде сьоме-восьме місце, але тільки не Луческу". Це не професійна розмова", – заявив власник столичного клубу в інтерв'ю виданню "Новое Время".
Він вважає, що в таких ситуаціях необхідно вступати в діалог, оскільки між командою і фанатами не має бути конфліктів.
"І як далі? Я вважаю, що треба вступати в діалог. Ні в якому разі зі своїми вболівальниками не має бути конфронтації. Так, вони мене можуть ображати, вони можуть писати про мене різні речі, але поки я президент футбольного клубу – я приймаю рішення і маю робити все, щоб команда перемагала і завойовувала трофеї", – додав Суркіс-молодший.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Динамо" пояснив, чому запросив Луческу в команду.