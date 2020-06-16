Не Мессі і не Роналду: ЗМІ назвали фаворита на "Золотий м'яч"

Ліонель Мессі і його шість "Золотих м'ячів"

Видання Goal склало список головних претендентів на "Золотий м'яч" 2020 року, поставивши на перше місце нападника "Баварії" Роберта Левандовскі.

На думку інформагентства, через перенос міжнародних турнірів ім'я володаря призу найкращому гравцеві календарного року буде здебільшого залежати від виступів футболістів у Лізі чемпіонів і Лізі Європи, вирішальні матчі яких заплановані на серпень.

Польський форвард "Баварії" забив 45 голів у всіх турнірах в нинішньому сезоні і має хороші шанси на виграш чемпіонату і Кубка Німеччини і Ліги чемпіонів. На другому та третьому місцях розташувалися Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду.

Десятка головних претендентів виглядає наступним чином:

1. Роберт Левандовскі ("Баварія")

2. Ліонель Мессі ("Барселона")

3. Кріштіану Роналду ("Ювентус")

4. Кевін де Брейне ("Манчестер Сіті")

5. Томас Мюллер ("Баварія")

6. Неймар (ПСЖ)

7. Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д)

8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ)

9. Джейдон Санчо ("Боруссія" Д)

10. Серж Гнабрі ("Баварія")

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ліонель Мессі встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії.