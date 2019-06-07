"Не мають значення": Шевченко прокоментував розгром Сербії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був у захваті від гри своєї команди в матчі відбору Євро-2020 з Сербією.

Коментуючи розгромну перемогу (5:0), наставник "жовто-синіх" відзначив функціональну готовність підопічних.

"Ми добре виглядали функціонально, що стало результатом великої роботи. Це було дуже важливо для всіх гравців, які провели важкий сезон, а особливо для таких, чий чемпіонат завершився трохи раніше. Наприклад, Євген Коноплянка – у нього в Німеччині чемпіонат закінчився раніше, але він не втік на відпочинок, а залишив сім'ю, приїхав до збірної і багато працював, щоб виглядати на рівні", – наводить слова Шевченка кореспондент OBOZREVATEL.

Андрій Шевченко

При цьому тренер українців закликав вболівальників і експертів не акцентувати увагу на підсумковому рахунку.

"У грі був такий момент, який був переломним – ми змогли реалізувати ключові моменти. Дуже часто у відбіркових матчах кваліфікації буває таке, що важливий тільки результат. Неважливо, скільки голів ти забиваєш. Важливо, що виграєш. І сьогодні для нас, за великим рахунком, цифри на табло не мають значення", – підкреслив Андрій Миколайович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної Сербії назвав "дурними" голи збірної України в ворота його команди у грі відбору Євро-2020.

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