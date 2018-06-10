Не "Л/ДНР": футболісти з України виграли чемпіонат світу серед сепаратистів

Команда Закарпатської області, яка обіграла Північний Кіпр в серії пенальті - 0: 0 (3-2), виграла чемпіонат світу з футболу серед невизнаних держав.

Для команди Закарпаття це перший чемпіонат світу. На емблемі команди були представлені прапори України, Закарпатської області країни і Угорщини, а заявлена ​​збірна була під угорським назвою Karpatalya.

У турнірі, який пройшов в Лондоні, взяли участь 16 команд, які не є членами ФІФА.

Змагання проводяться організацією Конфедерація незалежних футбольних асоціацій (ConIFA), яка була утворена в 2013 році замість NF-Board.

Членами організації є 45 невизнаних і частково визнаних країн, а також автономій усередині визнаних країн і етнічних збірних. В їх число входять Абхазія, Південна Осетія, Нагірний Карабах, так звані донецька і луганська народні республіки, Придністров'я, Гренландія, Монако, Тибет і інші.

Фінальна зустріч, в якій зустрілися збірні Закарпаття і Північного Кіпру, пройшла на стадіоні "Гандер Грін Лейн", на якому грає "Саттон Юнайтед", який виступає в п'ятому за силою англійському дивізіоні.

Нагадаємо, що напередодні в Україні з'явився відповідь на зліт футболістів-сепаратистів.