Не кожен зробить такий крок у 75, – Луческу про свій вік

Новий головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що не кожен в його віці погодився б на таку роботу, і відзначив, що у нього залишилося ще багато емоцій і запалу.

"Не кожен зробить такий крок у 75. Не міг відмовити президенту "Динамо". Почуваю себе добре. У мене є емоції та запал, щоб бути серед гравців, проводити тренування в центрі поля, а не стояти осторонь. Впевнений, що я буду довго тренувати. І думаю, що вболівальники, які зараз ставляться не дуже добре, повернуться в нашу сторону. Вони мають оцінити мою сміливість", – розповів Луческу під час своєї офіційної презентації в столичному клубі.

Він вважає, що його ситуація може стати прикладом для тренерів, які рано завершили кар'єру.

"Якщо я виконаю ті завдання, які перед собою поставив, то багато тренерів, які вже завершили кар'єру, захочуть повернутися. Мій приклад буде хорошим для тих, кому вже за 70. Я вірю в те, що роблю", – додав румунський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу назвав своїх помічників в київському "Динамо" й оголосив їхні завдання.