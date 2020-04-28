Колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Північної Ірландії Майкл Робінсон помер у віці 61 року після довгої боротьби з раком.

Як повідомляє видання DailyMail, Робінсон, який був відомим футбольним експертом на іспанському телебаченні, оголосив про те, що у нього метастатичний рак у грудні 2018 року. Минулого тижня ексфутболіст був змушений спростовувати неправдиві чутки журналістів про те, що він програв боротьбу раку. Раніше Робінсон розповів, що лікар, який оглядав його, відразу повідомив про те, що в його випадку хворобу вилікувати неможливо.

Майкл Робінсон з Кубком європейських чемпіонів в 1984 році Liverpool FC

Протягом кар'єри він виступав за "Манчестер Сіті", "Брайтон", "Ліверпуль", з яким виграв три трофеї в сезоні 1983/84, а закінчував свій футбольний шлях в іспанській "Осасуні".

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