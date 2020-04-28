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28 квітня • оновлено в 12:59
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Не коронавірус: помер відомий ексфутболіст "Ліверпуля" Майкл Робінсон

1.4т
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Колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Північної Ірландії Майкл Робінсон помер у віці 61 року після довгої боротьби з раком.

Як повідомляє видання DailyMail, Робінсон, який був відомим футбольним експертом на іспанському телебаченні, оголосив про те, що у нього метастатичний рак у грудні 2018 року. Минулого тижня ексфутболіст був змушений спростовувати неправдиві чутки журналістів про те, що він програв боротьбу раку. Раніше Робінсон розповів, що лікар, який оглядав його, відразу повідомив про те, що в його випадку хворобу вилікувати неможливо.

Майкл Робінсон з Кубком європейських чемпіонів в 1984 році

Майкл Робінсон з Кубком європейських чемпіонів в 1984 році

Liverpool FC

Протягом кар'єри він виступав за "Манчестер Сіті", "Брайтон", "Ліверпуль", з яким виграв три трофеї в сезоні 1983/84, а закінчував свій футбольний шлях в іспанській "Осасуні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу 1966 року в складі збірної Англії Норман Хантер помер від коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тег
ФК Ліверпуль
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