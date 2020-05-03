Не коронавірус: Алієв назвав "справжню" причину карантину в Україні

Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв заявив, що карантин в Україні був введений виключно заради наживи високопоставлених чиновників і ніяк не пов'язаний із хворобами.

Олександр Алієв @aliev_sasha88

"Що стосується коронавiрусу, то моя думка не змінилася. Скоро все закінчиться. Вже закінчується. Тому, кому треба було, уже накрали грошей на цій темі, тепер можна і карантин закінчувати. Але головне, щоб люди були живі і здорові. Нехай усе це швидше закінчиться і повернеться колишне життя", – цитує Алієва Meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Алієв записав Instagram-сторіз, де заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавiрус "фейком".

Станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. З них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали.