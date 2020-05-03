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3 травня • оновлено в 23:21
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Не коронавірус: Алієв назвав "справжню" причину карантину в Україні

25.8т
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Колишній гравець київського "Динамо" Олександр Алієв заявив, що карантин в Україні був введений виключно заради наживи високопоставлених чиновників і ніяк не пов'язаний із хворобами.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

@aliev_sasha88

"Що стосується коронавiрусу, то моя думка не змінилася. Скоро все закінчиться. Вже закінчується. Тому, кому треба було, уже накрали грошей на цій темі, тепер можна і карантин закінчувати. Але головне, щоб люди були живі і здорові. Нехай усе це швидше закінчиться і повернеться колишне життя", – цитує Алієва Meta-ratings.com.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 березня Алієв записав Instagram-сторіз, де заявив, що вважає новини про велику кількість смертей через коронавiрус "фейком".

Станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19. З них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужали.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Алієв
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
ЭксПерд-однако! Им нужно с Усиков дуэтом выступать!
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1
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Kozak Pavel
Kozak Pavel
Дегенератизм нелечится полагаю напоить склянкой с несуществующим коронавируса...
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0
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Длб.
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2
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Bilous Olexa, Только забыл сказать, что эти чиновники творения его личных рук и безмозговия. 100% он сам голозовал за шимпанЗЕ.
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