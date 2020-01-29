Головна Новини
29 січня • оновлено в 14:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Не хочуть відпускати": Тайсон поскаржився на "Шахтар" в Instagram

1.1т
Читати матеріал російською

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон поскаржився підписникам в Instagram, що донецький клуб не хоче відпускати його, незважаючи на бажання самого футболіста.

Півзахисник "гірників" опублікував фотографію в соціальній мережі, підписавши її словами "Продовжую стояти. Продовжую вірити". Один з підписників Тайсона запропонував викупити його контракт у коментарях, на що бразилець відповів: "Вони не хочуть мене відпускати".

Тайсон

Тайсон

Главред

Варто відзначити, що бразилець вже неодноразово відкрито заявляв про бажання покинути "Шахтар". У літнє міжсезоння "гірники" відхилили пропозицію про трансфер свого легіонера в "Мілан", а після расистського скандалу в матчі проти київського "Динамо" гравець розповів про бажання повернутися до Бразилії.

Новини
Капітан "Шахтаря" веде переговори з європейськими клубами

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зимових зборах "Шахтаря" в Туреччині у Тайсона неочікувано відібрали капітанську пов'язку.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Особа
Тайсон
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги