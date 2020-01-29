"Не хочуть відпускати": Тайсон поскаржився на "Шахтар" в Instagram

Бразильський легіонер "Шахтаря" Тайсон поскаржився підписникам в Instagram, що донецький клуб не хоче відпускати його, незважаючи на бажання самого футболіста.

Півзахисник "гірників" опублікував фотографію в соціальній мережі, підписавши її словами "Продовжую стояти. Продовжую вірити". Один з підписників Тайсона запропонував викупити його контракт у коментарях, на що бразилець відповів: "Вони не хочуть мене відпускати".

Тайсон Главред

Варто відзначити, що бразилець вже неодноразово відкрито заявляв про бажання покинути "Шахтар". У літнє міжсезоння "гірники" відхилили пропозицію про трансфер свого легіонера в "Мілан", а після расистського скандалу в матчі проти київського "Динамо" гравець розповів про бажання повернутися до Бразилії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зимових зборах "Шахтаря" в Туреччині у Тайсона неочікувано відібрали капітанську пов'язку.

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