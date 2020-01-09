"Не хочу комусь служити": в Азербайджані жорстко відповіли Росії через "чемпіонат СРСР"

Головний тренер азербайджанського "Карабаху" Гурбан Гурбанов категорично відкинув пропозицію Росії про створення так званого Об'єднаного чемпіонату.

Як заявив фахівець в коментарі azerisport.com, ідея проводити єдине першість з командами з РФ, Білорусі та Казахстану не має майбутнього.

Гурбан Гурбанов azerisport.com

"Це просто розмови, не пов'язані з реальністю. Я не хочу, щоб ми комусь служили. Нехай вся увага спонсорів буде на азербайджанському футболі. Як це було кілька років тому, коли сюди приїжджали якісні легіонери та кількість команд була пристойною Цей об'їдений чемпіонат може бути тимчасовим. Краще сподіватися на себе та грати під своїм прапором. Нехай інші клуби прагнуть грати під нашим прапором", – підкреслив Гурбанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Російському футбольному союзі (РФС) знову виникли розмови про відродження "першості СРСР". При цьому колишній головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв поскаржився на те, що проект не було реалізовано до 2014 року.

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