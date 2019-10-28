Не грав би: Роналду зробив несподіване зізнання про кар'єру в "Ювентусі"

Зірка туринського "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що хотів би виступати тільки у найважливіших матчах.

За словами форварда, його мотивують лише міжнародні поєдинки.

Кріштіану Роналду

"Якби це залежало від мене, я б брав участь тільки у важливих матчах. Грав би за збірну Португалії та в Лізі чемпіонів. Саме такі матчі мотивують мене, тому що тут багато поставлено на карту. Я люблю грати в складній обстановці, під великим тиском. Але потрібно бути професіоналом, поважати свою сім'ю і клуб, який ви представляєте і який платить вам. Потрібно робити все можливе кожен день", – сказав Роналду в інтерв'ю France Football, пише "Чемпіонат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у секс-скандалі з Кріштіану Роналду виник новий поворот – були оприлюднені докази зґвалтування футболістом американки Кетрін Майорги.

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