Не дотримуватися закону – риса нашого характеру, – Михайличенко про матч із "Колосом"

Михайло Морозов Футбол 13:55, 17.07.2020

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко заявив, що у його команди залишилося мало часу на підготовку до матчу останнього туру УПЛ проти "Колоса", і висловився про регламент чемпіонату.

"Ми зробимо все для того, щоб встигнути підготуватися до "Колосу". Іншого виходу у нас немає. Хоча я не розумію регламент. Я читав, що регламент – це закон. І, незалежно від того, яке місце займає та чи інша команда, в двох останніх турах всі повинні знаходитися в рівних умовах. Я не розумію, чому у "Колоса" на один день відпочинку більше. Але я думаю, що обходити або не дотримуватися закону – риса нашого характеру", – сказав Михайличенко в інтерв'ю клубному телеканалу.

Нагадаємо, що в останньому турі УПЛ "Динамо" зіграє з "Колосом" на НСК "Олімпійський". Щоб забезпечити друге місце та путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів, киянам потрібно здобути перемогу. "Зоря", яка відстає від підопічних Михайличенка на два пункти, приймає "Десну".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" обіграло "Зорю" з рахунком 3:1 і наблизилося до Ліги чемпіонів.

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