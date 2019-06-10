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"Не чув": Ярмоленко посміявся із Зінченка

2.5тЧитати матеріал російською

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко підколов свого партнера по команді Олександра Зінченка.

Футболіст "Вест Хема" заявив, що жодного разу не чув якихось висловлювань про нього в Англії.

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Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко

Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко

ФФУ

"Що в Англії говорять про Зінченка? Нічого. Жодного разу не чув, щоб про нього хтось говорив. Насправді Зіна – красунчик і молодець. Він показав своїми роботою і ставленням, що все можливо. Показав це багатьом критикам, які говорили, що він не заграє, і молодим пацанам. Головне – працювати, тренуватися і прогресувати. Можна бути яким завгодно талантом, але без роботи ти нічого не доб'єшся. Він показав це всій Україні", – наводить слова Ярмоленко "Динамо" Киев от Шурика із посиланням на YouTube-канал "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко напередодні матчу відбору Євро-2020 з Люксембургом залишив розташування національної команди.

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Особи
Андрій ЯрмоленкоОлександр Зінченко
Тег
збірна України з футболу
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