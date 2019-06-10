"Не чув": Ярмоленко посміявся із Зінченка

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко підколов свого партнера по команді Олександра Зінченка.

Футболіст "Вест Хема" заявив, що жодного разу не чув якихось висловлювань про нього в Англії.

Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко ФФУ

"Що в Англії говорять про Зінченка? Нічого. Жодного разу не чув, щоб про нього хтось говорив. Насправді Зіна – красунчик і молодець. Він показав своїми роботою і ставленням, що все можливо. Показав це багатьом критикам, які говорили, що він не заграє, і молодим пацанам. Головне – працювати, тренуватися і прогресувати. Можна бути яким завгодно талантом, але без роботи ти нічого не доб'єшся. Він показав це всій Україні", – наводить слова Ярмоленко "Динамо" Киев от Шурика із посиланням на YouTube-канал "Трендец".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Ярмоленко напередодні матчу відбору Євро-2020 з Люксембургом залишив розташування національної команди.

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