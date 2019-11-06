"Не через політику": російський журналіст висловився про Ракицького в збірній України

Російський журналіст і телекоментатор Олексій Андронов поділився думкою про гру колишнього захисника "Шахтаря" і збірної України Ярослава Ракицького, який виступає за "Зеніт".

Олексій Андронов dynamo.kiev.ua

У вівторок, 5 листопада пітерський клуб зазнав чергової поразки в Лізі чемпіонів, поступившись "Лейпцигу" – 0:2. Андронов звернув увагу на слова головного тренера "Зеніту" Сергія Семака після гри. На думку наставника, у його команди "нешвидка лінія оборони", і грати з "двома нешвидкими центральними захисниками" проти швидкісної команди – неправильно.

Андронов відреагував на ці слова.

"Вичерпна характеристика Ракицького від його головного тренера. Другий гол" Лейпцига" ще більше її розкриває. Чому не в збірній? Не через політику", – написав Андронов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ярослав Ракицький оголосив про завершення кар'єри в збірній України, звинувативши у всьому політику.

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