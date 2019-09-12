"Не було б у тебе пушки..." Скандальний ексдинамівець Алієв погрожував поліцейському

Ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв потрапив у черговий скандал. Цього разу скандально відомий гравець обматюкав поліцейських і навіть погрожував представнику правоохоронних органів.

Це трапилося після зупинення патрульною поліцією автомобіля, в якому Алієв їхав із друзями.

Співробітник поліції попросив водія надати документи, на що ексгравець "Динамо" разом зі своїм товаришем жорстко відреагували.

Алієв vs Поліція 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/5Tdu3nLH4B - брутальний Футбол ⚽️ (@brutfoot) 12 вересня 2019 р

"С*ко, не було б у тебе пушки, я б тебе, на**й, йо*нув, ти ліг би", — сказав під час спілкування з копами Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв розніс "Динамо", заявивши, що йому огидно дивитися на гру команди.

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