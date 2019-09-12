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12 вересня • оновлено в 16:24
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"Не було б у тебе пушки..." Скандальний ексдинамівець Алієв погрожував поліцейському

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Ексфутболіст "Динамо" Олександр Алієв потрапив у черговий скандал. Цього разу скандально відомий гравець обматюкав поліцейських і навіть погрожував представнику правоохоронних органів.

"Не було б у тебе пушки..." Скандальний ексдинамівець Алієв погрожував поліцейському

Це трапилося після зупинення патрульною поліцією автомобіля, в якому Алієв їхав із друзями.

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Співробітник поліції попросив водія надати документи, на що ексгравець "Динамо" разом зі своїм товаришем жорстко відреагували.

"С*ко, не було б у тебе пушки, я б тебе, на**й, йо*нув, ти ліг би", — сказав під час спілкування з копами Алієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алієв розніс "Динамо", заявивши, що йому огидно дивитися на гру команди.

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Особа
Олександр Алієв
Місце
Україна
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Динамовское сердце! Прирожденный идиото!
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