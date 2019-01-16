''Не буду мати права'': новачок "Динамо" дав перший коментар

Іспанський форвард Фран Соль прокоментував свій перехід у "Динамо". Новий нападник столичного клубу пообіцяв уболівальникам викладатися на всі сто.

"Знаючи, що в будь-яку погоду – будь-то взимку, коли дуже холодно, або влітку, коли неймовірна спека – вболівальники завжди підтримують нас на трибунах. І я просто не буду мати права грати абияк", - сказав Соль в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Фран Соль ФК Динамо Київ

Іспанський форвард з нетерпінням чекає свого дебюту в новій команді на євроарені.

"Перш за все, я дуже вдячний "Динамо" за те, що отримаю шанс зіграти в єврокубках. Буду робити все, що від мене залежить, щоб виправдати довіру, яку виявив мені клуб. Головне буде підготуватися до матчів з "Олімпіакосом" не тільки в фізичному плані, але і в психологічному, тому що це будуть мої перші ігри в складі "Динамо", - зазначив Соль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурент іспанського форварда Франа Соля в "Динамо" Артем Бесєдін пошкодив гомілкостоп і може випасти з гри на 3-4 місяці.

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